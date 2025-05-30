Волгоградские депутаты ужесточили правила продажи алкоголя в жилых домах

Областная дума утвердила поправки, запрещающие деятельность мини-баров («наливаек») в многоквартирных домах при наличии входа со стороны подъездов. Закон, принятый 29 мая, также вводит «алкогольное окно» с 23:00 до 10:00 для всех точек общепита в жилых зданиях и на прилегающих территориях.

Исключение сделано для лицензированных ресторанов, кафе и баров. Инициатива реализует положения федерального закона, предоставившего регионам право ограничивать торговлю спиртным в общепите. Как подчеркнули депутаты, решение принято по обращениям жителей, страдающих от шума и антисанитарии.

Новые нормы дополняют антиалкогольный тренд: за 2024-2025 гг. аналогичные ограничения ввели уже 23 региона. Поправки вступят в силу 1 сентября 2025 года, предоставив бизнесу время на адаптацию.

Никита Маркелов