В Пензенской области начал действовать режим повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о введении на всей территории региона режима повышенной готовности. Документ опубликован на сайте правительства области.

Режим повышенной готовности начал действовать 28 мая. Его ввели из-за неблагоприятных метеорологических явлений, вызванных повышением среднесуточных температур воздуха и отсутствием осадков.

В соответствии с распоряжением господина Мельниченко руководителям муниципалитетов предстоит на регулярной основе информировать жителей региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Это касается, в частности, приусадебных участков и прилегающих к ним территорий.

Павел Фролов