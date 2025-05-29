Трое молодых саратовцев получили срок от 16 до 18 лет за госизмену и диверсии

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении трех местных жителей в возрасте от 20 до 23 лет по уголовному делу о госизмене, диверсии и легализации полученных преступным путем денежных средств (ст. 275 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в период с 1 по 22 апреля минувшего года Юрий Аксенов сам начал контактировать с сотрудником военной разведки Минобороны Украины. Тот предложил фигуранту за деньги совершать диверсии в Саратовской области. С этой целью Юрий Аксенов привлек знакомых Дмитрия Аксенова и Власа Широкова.

25 апреля, 14 и 18 мая того же года фигуранты подожгли релейные шкафы Приволжской железной дороги и базовой станции оператора сотовой связи. Сотрудники регионального УФСБ вскоре задержали их. Произошло это 20 мая.

Представитель украинского Минобороны передал за диверсии Дмитрию Аксенову цифровую криптовалюту. Тот конвертировал ее в денежные средства на сумму более 75 тыс. руб.

По итогам судебного заседания стало известно, что Юрий Аксенов получил 16 лет лишения свободы, Дмитрий Аксенов — 18 лет со штрафом в 90 тыс. руб., Влас Широков — 18 лет. Кроме того, суд наказал каждого из них ограничением свободы сроком на один год. Первые пять лет они проведут в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.

Павел Фролов