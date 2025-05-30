СКР выяснит, представлял ли экс-глава Вольского района суду поддельные документы

Следственный отдел СК РФ по г. Вольск возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Расследование касается действий сотрудников администрации Вольского муниципального района.

Поводом послужили обстоятельства, связанные с решением Вольского районного суда от 9 апреля 2024 года. Тогда суд удовлетворил иск тогдашнего главы Вольского муниципального образования Андрея Татаринова о признании его права собственности на магазин в Вольске.

Ключевым основанием для положительного судебного решения стало подтверждение администрацией Вольского муниципального района отсутствия у Татаринова задолженности по арендной плате за земельный участок, на котором расположено здание. Администрация, выступавшая в суде ответчиком, не возражала против удовлетворения иска, оставив решение на усмотрение суда.

Однако последующие проверки показали, что задолженность по аренде земли фактически существовала. Более того, представленные администрацией в суд документы, подтверждавшие отсутствие долга, оказались недостоверными.

Следственный комитет указывает, что именно эти действия должностных лиц администрации, выразившиеся в предоставлении суду ложных сведений, легли в основу возбужденного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

Никита Маркелов