Кассационный суд отменил приговор экс-главе саратовского минстроя Дмитрию Тепину

В Саратове дело бывшего министра строительства и ЖКХ Дмитрия Тепина направили на пересмотр. Первый кассационный суд удовлетворил жалобы осужденного и его адвоката Таймураза Тотикова, отменив решение Саратовского областного суда.

Дмитрия Тепина обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он не организовал корректировку закупочных цен на жилье для детей-сирот, что привело к их занижению. В результате никто не хотел участвовать в строительстве. Также ему вменяли отсутствие контроля за передачей более 350 однокомнатных квартир детям-сиротам, что привело к неосвоению более 800 млн руб. и не обеспечению жильем 468 детей-сирот.

14 мая прошлого года судья Кировского районного суда Павел Пименов признал Дмитрия Тепина виновным и приговорил к пяти годам колонии. Однако обе стороны обжаловали приговор: прокуратура считала его слишком мягким, а адвокаты фигуранта — незаконным. 5 августа коллегия областного суда оставила приговор почти без изменений. Сегодня кассационный суд постановил частично удовлетворить жалобы и отправить дело на новое апелляционное рассмотрение.

Никита Маркелов