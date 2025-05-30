Молодежь минус

Пять филиалов ГБУ РЦ «Молодежь Плюс» в районных центрах закрылись одним днем — они обслуживали около 11 тыс. молодых людей. Причиной стало отсутствие сотрудников. Директор центра Оксана Балюкова связывает кадровый коллапс с оттоком специалистов в федеральное «Движение первых», предлагающее более высокие зарплаты. Председатель комитета по делам молодежи облдумы Дмитрий Пьяных подтвердил, что к кризису привело низкое финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Ангелина Беловицкая выступила на организованной ГБУ «Молодежь плюс» стратегической сессии

Фото: Комитет молодежной политики, Коммерсантъ Председатель комитета Ангелина Беловицкая выступила на организованной ГБУ «Молодежь плюс» стратегической сессии

Фото: Комитет молодежной политики, Коммерсантъ

В Саратовской области одним днем закрыли молодежные центры сразу в нескольких райцентрах, следует из данных ЕГРЮЛ от 25 марта 2025 года. Речь идет о филиалах ГБУ РЦ «Молодежь Плюс» в Аткарске, Калининске, Ртищево, поселках Озинки и Ровное. Центр и филиалы подведомственны комитету молодежной политики Саратовской области, они занимались «организацией работы с подростками и молодежью по формированию здорового образа жизни, воспитанием гражданственности и патриотизма, содействием духовному развитию личности, а также развитием добровольчества». В Аткарске филиал обслуживал почти 2,9 тыс. человек, в Калининске — почти 1,9 тыс., в Ртищево — 4,6 тыс., в Озинках — 1 тыс., а в Ровном — 522 человека.

ГБУ РЦ „Молодежь Плюс“ зарегистрировано в Саратове в 2002 году. Основной деятельностью является организация отдыха и развлечений. Директор — Оксана Балюкова. Учредителем является комитет молодежной политики правительства Саратовской области.

На момент закрытия филиалов в них не было трудоустроено ни одного сотрудника, пояснила «Ъ — Средняя Волга» директор ГБУ РЦ «Молодежь Плюс» Оксана Балюкова. «Когда открылись организации „Движения первых“, у нас стали появляться сложности с кадрами. Люди ушли туда. Ситуация с кадрами в районах в целом очень сложная, не только в этих, а везде. В этих районах долгое время не было трудоустроено никого, а сейчас в тех филиалах, которые остались, мы сталкиваемся абсолютно с той же проблемой. Мы проводим работу, чтобы усилить филиалы, но нам откровенно говорят, что это очень сложно»,— рассказала госпожа Балюкова, которая также отметила, что молодежь, которую интересует культурный досуг, может обратиться в вышеупомянутые филиалы «Движения первых», дома детского творчества, а также в районные администрации.

Оксана Балюкова отметила низкий размер оплаты труда специалистов: «В целом зарплаты в районе 25–30 тыс. руб. В Саратове примерно так же, у нас не разделяется район и Саратов. Штатные единицы везде одни: есть директор филиала, есть специалисты по работе с молодежью, психологи. Сейчас в те филиалы, которые остались, мы добавили единицы и планируем их развивать»,— подчеркнула директор.

«Ъ — Средняя Волга» обратился к председателю комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы Дмитрию Пьяных, который также подтвердил наличие большой проблемы с кадрами на его профильном направлении. По его словам, специалисты в центрах Российского движения детей и молодежи «Движение первых» могут рассчитывать на более привлекательные вакансии.

«Движение первых» — это не региональная, а федеральная программа, поэтому она финансируется несколько иначе, чем «Молодежь Плюс», которая подведомственна правительству Саратовской области. Здесь, конечно, зарплаты сильно ограничены по сравнению с федеральной структурой.

Основная причина сокращения сети — это кадровая проблема. В отрасли молодежной политики достаточно низкие зарплаты. Этот вопрос в облдуме и правительстве Саратовской области неоднократно поднимали. Но, судя по тому, что сеть закрылась, — результатов нет. У нас есть задача доведения зарплаты в отрасли до средней по региону. Я надеюсь, что подобная ситуация станет еще одним сигналом для правительства»,— сказал господин Пьяных.

По словам депутата, опираться только на «Движение первых» нельзя. «У них узконаправленная задача: они занимаются со школьниками. А молодежь — это не только школьники и студенты, но и люди до 35 лет. Филиальная сеть когда-то открывалась для того, чтобы «Молодежь Плюс» была ближе к селу и районам. Конечно, региональный центр что-то перекроет, но это существенные имиджевые потери. Грустно, что молодежной политике не хватает денег. Такая ситуация неприемлема»,— резюмировал Дмитрий Пьяных.

Светлана Федорова