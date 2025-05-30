В Саратовской области обратили в доход государства имущество на 30 млн рублей

В Саратовской области по требованию надзорного ведомства в доход государства обращено имущество на сумму свыше 30 млн руб., которое было куплено на неподтвержденные доходы. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки областная прокуратура выяснила, что в 2021 году супруга бывшего инспектора ГИБДД МУ МВД России «Балаковское» купила недвижимость на деньги, законность получения которых не подтверждена. Речь идет о двух квартирах в Москве, которые стоили в целом более 30 млн руб.

Надзорное ведомство попросило Балаковский районный суд обратить указанное имущество в доход государства. Суд удовлетворил требование. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов