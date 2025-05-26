Честная собственность

Волгоградское управление Следкома РФ расследует уголовное дело в отношении четырех руководителей кредитного кооператива «Честь» из Камышина. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, с 2010 по 2019 год они выдавали необеспеченные займы на 150 млн руб. себе и аффилированным лицам, а в 2019-м, вопреки запрету ЦБ РФ, продолжили деятельность, что привело к банкротству кооператива с ущербом для пайщиков в 700 млн руб. В рамках дела изъяты наличные средства в рублях и иностранной валюте. Сейчас суд рассматривает ходатайства об изоляции фигурантов.

Следственное управление СКР по Волгоградской области расследует уголовное дело в отношении четырех жителей Камышина, подозреваемых в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, с 2010 по 2019 год руководство кредитного потребительского кооператива (КПК), действуя в составе организованной группы, выдавало необеспеченные займы себе и аффилированным лицам на сумму более 150 млн руб. Имена фигурантов не разглашаются. Речь идет о руководстве КПК «Честь».

В 2019 году, несмотря на запрет Центробанка, кооператив продолжил деятельность, заключив 139 новых договоров, чем привлек свыше 41 млн руб., после чего выдал займы на 42 млн руб. Эти действия привели к финансовой несостоятельности КПК: уже в августе того же года кооператив был признан банкротом. Суммарный ущерб пайщикам оценивается в почти 700 млн руб., а общая задолженность перед гражданами достигла 1,4 млрд руб. В ходе расследования проведены обыски, изъяты 150 тыс. руб., 13 тыс. евро, 4 тыс. долларов, 40 швейцарских франков, а также документы на имущество. В суд направлены ходатайства об изоляции подозреваемых.

Процедура банкротства КПК «Честь» началась в июне 2019 года, когда в Арбитражный суд Волгоградской области поступило соответствующее заявление, поддержанное десятью кредиторами с требованиями на 1,23 млрд руб. Конкурсным управляющим был назначен Алексей Каменский.

Кооператив, зарегистрированный в Камышине в ноябре 1997 года, получил статус малого предприятия в 2016 году. С 2009 по 2017 год им руководила Юлия Григорьева, учредитель ряда организаций, включая КПК «Лидер» и ТСЖ «Юбилейное». С 2017 по 2019 год главой «Чести» являлась Оксана Старусева, совладелец КПК «Лидер». Учредителем кооператива в 2015–2021 годах выступал Александр Норов, связанный с прекратившими деятельность ПО «Лидер» и КПК «Лидер». Он стал одним из задержанных.

Финансовые показатели КПК с 2013 года демонстрируют устойчивый спад: последняя прибыль (13 млн руб. при обороте в 79 млн руб.) зафиксирована в 2012 году. К 2021-му выручка отсутствовала, убытки составили 136 млн руб. Пять кредиторов кооператива в период с октября 2019-го по июль 2020 года пытались оспорить в Двенадцатом Арбитражном апелляционном суде отказы во включении их требований в реестр (общая сумма — 26,5 млн рублей), но безуспешно. Кассационная инстанция также оставила жалобы без удовлетворения.

В октябре 2022 года региональное управление СКР возбудило против руководства «Чести» дело по статье о злоупотреблении полномочиями, однако в итоге кооператив был признан пострадавшей стороной. В октябре 2024 года СКР возбудил уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но конкретные обвинения руководству кооператива так и не были предъявлены.

Нина Шевченко