В Пензе таксистам запретят агрессивный поиск пассажиров в аэропорте и на вокзале

Правительство Пензенской области ввело запрет на свободное предложение услуг такси в зонах аэропорта, железнодорожных и автовокзалов региона. Новые правила, установленные постановлением начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Таксистам разрешено работать только в специально оборудованных местах — официальных стоянках или зонах оформления заказов. «Агрессивный» поиск пассажиров вне этих локаций будет запрещен. Изменения дополняют действующий Порядок организации такси-перевозок, утвержденный в 2023 году.

Регулирование связано с исполнением федерального закона, направленного на упорядочивание работы такси. Контроль за соблюдением правил возложен на вице-губернатора, курирующего транспортную сферу.

Никита Маркелов