Инфляция в Саратовской области превысила среднероссийский показатель

В апреле годовая инфляция в Саратовской области достигла 10,4%, превысив среднероссийский уровень в 10,23%, сообщили в местном отделении ЦБ РФ. Однако этот показатель все еще ниже среднего по Приволжскому федеральному округу (10,56%).

За год продукты питания в регионе подорожали на 12,9%, промышленные товары — на 6,9%, а услуги — на 10,3%. Среди продуктов наиболее заметно выросли цены на плодоовощную продукцию (+22,2%), масла и жиры (+20,6%), молочные продукты (+17,5%) и рыбу с морепродуктами (+16,2%). Среди промтоваров лидерами роста стали инструменты и оборудование (+11,4%), а также бензин и меховые изделия (по 11%).

В марте 2025 года уровень инфляции в регионе составлял 10,3%. Для сравнения, в целом по России инфляция в апреле 2025 года составила 10,23%.

Нина Шевченко