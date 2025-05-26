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Минюст объявил экс-депутата гордумы Волгограда Илью Кравченко иноагентом

Минюст России 16 мая объявило организацию «Земский съезд» и ранее состоявшего в ней бывшего депутата городской думы Волгограда Илью Кравченко (КПРФ) иностранными агентами. Согласно данным ведомства, организация распространяла материалы иностранных агентов и недостоверную информацию о решениях российских властей. Также она выступала против специальной военной операции на Украине.

По данным V1.RU, Илья Кравченко намерен обжаловать решение Минюста РФ, хотя и понимает, что шансы минимальны. Он признал, что информация о его включении в реестр частично достоверна, так как он был членом «Земского съезда». При этом господин Кравченко подчеркнул, что с 2023 года не является депутатом и не участвует в деятельности организации. По его мнению, формальности ведомства не учитывают эти обстоятельства.

В 2023 году избирательная комиссия отказала Илье Кравченко в регистрации на выборах в городскую думу Волгограда, ссылаясь на недействительные подписи. В феврале текущего года он и его друг Максим Тулин были задержаны возле памятника жертвам политических репрессий. 16 февраля их увезли в Центральное РОВД. Кравченко некоторое время не выходил на связь, но 18 февраля объяснил ситуацию, сказав, что его задержали при возложении цветов. Суд назначил ему 14 суток ареста.

Нина Шевченко

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