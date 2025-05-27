В Саратове Дом речников хотят забрать за рубль

В Саратове ценные исторические здания приходится отстаивать с боем. Об этом на заседании Градозащитного совета при областной думе рассказал председатель Владимир Лешуков, выступив с докладом. Так, Владимир Лешуков сообщил, что вокруг Дома речников (он же Дом работников водного транспорта) разгорелась борьба.

Здание вывели из списка выявленных объектов культурного наследия по суду, затем по заявлению градозащитников в список вернули. По нему проведена экспертиза.

«Подавал заявление совместно с коллегами Денисом Жабкиным и Евгением Спириным, -сообщил Лешуков. -Судя по тому негативу, которое на нас обрушило известное саратовское СМИ, аффилированное с застройщиком, явно на этот участок тоже кто-то претендовал. Представьте, снесут конструктивизм 30-х годов, и можно легко построить элитную недвижку или что-то еще коммерчески выгодное с видом на Волгу. Естественно, земля там «золотая».

Сейчас это здание является объектом культурного наследия местного значения, что не мешает расселять здание. Аварийный статус не сняли. После расселения этот объект можно предлагать инвесторам по программам «Аренда за рубль», «Продажа за рубль».

Лешуков сообщил, что Домом уже интересовался «один человек», хочет забрать его за рубль и перепрофилировать в гостиницу с сохранением исторических элементов. У градозащитников вызывает удивление и ситуация, сложившаяся вокруг жилого дома по улице Шелковичная, 10. Научно-методический совет решает, будет ли этот дом признан объектом культурного наследия.

«Добротное кирпичное здание находится через дорогу от Исторического парка „Россия-моя история“, — рассказал господин Лешуков. — Одной рукой славим всю нашу историю, а другой рукой мы готовы снести подлинную историю, материализованную, находящуюся через дорогу от исторического парка».

Председатель совета назвал эту ситуацию идиотской, преступлением против Саратова, если такой объект будет уничтожен. «Визуально я не вижу никаких признаков аварийности: ни диагональных трещин, ни просадок, ни деформации, — рассказал общественник. — Я не вижу, чтобы оно там разваливалось, распадалось на части, я уверен, что вся степень износа, которая существует, может быть полностью устранена путем ремонтно-реставрационных работ».

Татьяна Смирнова