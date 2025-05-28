Саратовский завод РМК изготовит нефтехранилища для «Транснефти» за 100 млн

Саратовский завод РМК выиграл тендер на изготовление нефтехранилища для «Транснефть-Прикамье» стоимостью 100 млн руб. Новый вертикальный резервуар будет вмещать 30 тыс. кубометров нефти и предназначен для транспортировки и хранения продукции.

Производство резервуара начнется в августе 2025 года, а завершение работ, включая доставку, планируется до апреля 2026 года. Для изготовления резервуара будет использоваться только российская сталь.

Саратовский завод РМК уже имеет опыт сотрудничества с «Транснефтью». В прошлом году было произведено 4325 тонн металлоконструкций для различных проектов компании. С начала этого года отгружено 600 тонн продукции. В апреле 2025 года начались отгрузки металлоконструкций для строительства резервуара объемом 20 тыс. кубометров для «Транснефть — Западная Сибирь».

Никита Маркелов