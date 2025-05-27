Саратовскому предпринимателю и замглавы Котово продлили арест до 31 августа

Суд продлил волгоградскому чиновнику Борису Тарееву и саратовскому предпринимателю Виктору Качуровскому срок содержания под стражей. Об этом сообщает ИА «Высота 102».

Решение принял Центральный районный суд Волгограда. В СИЗО Борис Тареев и Виктор Качуровский проведут до 31 августа.

Первого из них ранее обвинили в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), второго — в даче этой взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об их задержании стало известно 23 апреля. Изначально суд постановил заключить указанных фигурантов под стражу на срок до 31 мая.

Виктора Качуровского в свое время называли партнером по бизнесу бывшего депутата облдумы Сергея Курихина. Что касается Бориса Тареева, ранее он возглавлял администрации Волжского и Заводского районов Саратова. Как писали волгоградские СМИ, он не перестал ездить на автомобиле с саратовскими номерами после получения должности заместителя мэра Котово в минувшем году.

Павел Фролов