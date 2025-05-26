Волгоградская область в рейтинге по благосостоянию семей попала на 41 место

В рейтинге российских регионов по благосостоянию семей Волгоградская область заняла 41-е место. На это указывает инфографика агентства «РИА Новости».

Потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2024 году составлял в Волгоградской области 26,2 тыс. руб. в месяц. В случае семей с одним ребенком это 43 тыс. руб. в месяц.

Что касается остальных регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга», Пензенская область оказалась на 43-м месте, Саратовская — на 48-м, Астраханская — на 76-м месте. В Пензенской области потенциально возможный остаток денег семьи с двумя детьми составлял 26 тыс. руб. в месяц, с одним ребенком — 42,7 тыс. руб. в месяц. В случае с Саратовской областью это 24,3 тыс. руб. и 40,9 тыс. руб. в месяц соответственно, Астраханской — 7 тыс. руб. и 26,3 тыс. руб. в месяц соответственно.

Павел Фролов