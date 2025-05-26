Волгоградские крупные компании стали брать больше кредитов

Волгоградские компании в этом году взяли кредиты на 56,8 млрд руб., что на 9% больше, чем в 2024 году. Такие данные привел ЦБ РФ.

Основной рост кредитования пришелся на крупные предприятия, которые увеличили использование заемных средств на 42,3%. Наибольшую активность проявили компании обрабатывающей промышленности, а также предприятия транспортной и связи.

Общий кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Волгоградской области к 1 апреля текущего года составил 314,3 млрд руб., что на 27,3% больше прошлогоднего показателя. Для сравнения, в среднем по стране этот показатель увеличился на 14,9%. Обязательства крупных компаний в регионе выросли почти в 1,6 раза, достигнув 232,6 млрд руб.

Нина Шевченко