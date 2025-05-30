Инвестпортфель Саратовской области достиг триллиона рублей

Губернатор Роман Бусаргин объявил о формировании рекордного инвестиционного портфеля региона стоимостью 1 трлн руб. По состоянию на апрель 2025 года в области реализуется 265 крупных проектов, распределенных по ключевым отраслям экономики.

Промышленное производство лидирует по числу инициатив (78 проектов), за ним следуют транспортно-логистический комплекс (48) и агропромышленный сектор (44). Значительная доля инвестиций приходится на химическую промышленность (30 проектов), сферу энергообеспечения (18) и добывающие предприятия (10). Социально-культурная сфера представлена 22 проектами в области спорта, культуры и досуга.

За первый квартал 2025 года завершены 13 проектов на сумму 9 млрд руб, включая запуск мясоперерабатывающего комбината в Балаковском районе, модернизацию металлургического производства и создание высокотехнологичных предприятий по выпуску подшипниковой продукции и композитных строительных материалов.

Никита Маркелов