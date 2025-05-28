Выручка пензенской телерадиокомпании упала за год на 86%

Пензенское АО «ТРК „Наш Дом“» закончило 2024 год с выручкой 6 млн руб., что на 86% меньше, чем годом ранее. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании.

Убыток компании сократился за отчетный период на 104%, составив 506 тысяч рублей. Стоимость «Нашего Дома» снизилась на 11% до 3,9 млн руб. Также из организации за год уволились 34 человека, директором является Сергей Долгов.

АО «ТРК „Наш Дом“» учреждено в июле 1995 года предпринимателем Леонидом Черневым (скончался в 2016-м). В 1996-м компания запустила первый в Пензенской области коммерческий телеканал — одиннадцатый. Уже летом 1997 года «Наш Дом» стал первым в Поволжье каналом, запустившим круглосуточное вещание.

В октябре 2008 года, прекратив сотрудничество с федеральными коллегами, одиннадцатый перешел на собственное программирование. Сначала «Наш Дом» выпускал 20 собственных программ, в 2013-2019 годах — порядка 50-ти. С сентября 2019 года в эфир выходило не более 35 передач. В 2021 году «Наш Дом» выиграл конкурс на вещание на «22-й кнопке» — на частоте, которую операторы обязаны транслировать бесплатно.

С ноября 2022 года «Наш Дом» передавал программу телеканала «Известия». В 2023 году началось объединение одиннадцатого канала с созданным в 2021 году ГАУ Пензенской области «Медиахолдинг „Экспресс“». В конце 2024 года одиннадцатый снова перевели на собственное круглосуточное вещание.

По информации Rusprofile, ГАУ ПО «Медиахолдинг „Экспресс“» учреждено региональным правительством. Гендиректором является депутат Заксобрания Пензенской области Антон Шаронов («Единая Россия»).

Дарья Васенина