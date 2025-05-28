Выручка пензенской телерадиокомпании упала за год на 86%
Пензенское АО «ТРК „Наш Дом“» закончило 2024 год с выручкой 6 млн руб., что на 86% меньше, чем годом ранее. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании.
Убыток компании сократился за отчетный период на 104%, составив 506 тысяч рублей. Стоимость «Нашего Дома» снизилась на 11% до 3,9 млн руб. Также из организации за год уволились 34 человека, директором является Сергей Долгов.
АО «ТРК „Наш Дом“» учреждено в июле 1995 года предпринимателем Леонидом Черневым (скончался в 2016-м). В 1996-м компания запустила первый в Пензенской области коммерческий телеканал — одиннадцатый. Уже летом 1997 года «Наш Дом» стал первым в Поволжье каналом, запустившим круглосуточное вещание.
В октябре 2008 года, прекратив сотрудничество с федеральными коллегами, одиннадцатый перешел на собственное программирование. Сначала «Наш Дом» выпускал 20 собственных программ, в 2013-2019 годах — порядка 50-ти. С сентября 2019 года в эфир выходило не более 35 передач. В 2021 году «Наш Дом» выиграл конкурс на вещание на «22-й кнопке» — на частоте, которую операторы обязаны транслировать бесплатно.
С ноября 2022 года «Наш Дом» передавал программу телеканала «Известия». В 2023 году началось объединение одиннадцатого канала с созданным в 2021 году ГАУ Пензенской области «Медиахолдинг „Экспресс“». В конце 2024 года одиннадцатый снова перевели на собственное круглосуточное вещание.
По информации Rusprofile, ГАУ ПО «Медиахолдинг „Экспресс“» учреждено региональным правительством. Гендиректором является депутат Заксобрания Пензенской области Антон Шаронов («Единая Россия»).