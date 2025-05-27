В Волгограде начался суд над главой похоронного бюро и работниками службы 112

В Волгограде начался суд по делу о передаче данных умерших, что стало первым случаем с момента открытия рынка ритуальных услуг для конкуренции. На скамье подсудимых — директор ритуального агентства, его сотрудник и работники службы «112» Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Волгоградской области. Рассмотрение дела, по информации местного медиа-пространства, проходит в Дзержинском районном суде Волгограда.

Следствие обвиняет их в нарушении статьи 272 УК РФ, касающейся незаконного доступа к компьютерной информации и передачи персональных данных. По данным следствия, диспетчеры с 2021 года передавали имена и адреса умерших предпринимателю. Бизнесмен начал сотрудничество с диспетчерами через своего знакомого. За предоставленную информацию исполнители получали от 1 до 3 тыс. руб. в день. В случае доказательства вины, обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным региональных СМИ, одним из фигурантов является предприниматель Сергей Толстиков. На него зарегистрировано ритуальное агентство «Вечная память родным и близким».

Нина Шевченко