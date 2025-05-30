В Пензенской области более 100 тысяч жители оформили себе кредитный мораторий

Сервис самозапрета на кредитование, доступный россиянам с 1 марта 2025 года, активно используется жителями Пензенской области. Как рассказал на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений управляющий отделением Банка России по региону Александр Хлобыстов, меру применили уже свыше 102 тыс. жителей региона, из которых 41 тыс. — жители Пензы.

Господин Хлобыстов отметил общероссийский масштаб явления: за первый месяц работы сервиса им воспользовались более 8 млн граждан. Подавляющее большинство выбрало полный запрет на выдачу кредитов.

Отдельно управляющий сообщил о росте кибермошенничества. В 2024 году банки предотвратили свыше 72 млн попыток хищения средств с гражданских счетов.

Никита Маркелов