Глава Ахтубинского района признал вину по уголовному делу и подал в отставку

Глава Ахтубинского района Владимир Михед подал в отставку после признания вины по уголовному делу, связанному с коррупцией. Сегодня Совет района рассмотрел и утвердил его заявление о досрочном прекращении полномочий.

Владимир Михед признал, что за 1 млн руб. пообещал предпринимателю помочь с покупкой здания и земли по ул. Циолковского в Ахтубинске. Правоохранительные органы пресекли эти действия, и в отношении главы района возбудили уголовное дело.

С 28 мая обязанности главы района временно исполняет Иван Самойленко. После ареста Владимира Михеда временно исполняющей обязанности главы района была назначена Виктория Лопушенко. Конкурс на должность нового главы района пройдет с 2 по 16 июня.

Нина Шевченко