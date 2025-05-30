Саратовский минстрой запустил конкурс проектов реновации мельницы Шмидта

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области объявило о старте открытого Всероссийского конкурса на разработку концепции ревитализации исторического комплекса «Малая мельница Шмидта». Прием заявок начался 27 мая и продлится до 27 июня. С документацией ознакомилось издание «Бизнес-Вектор».

К участию приглашены российские архитектурные бюро и специалисты, зарегистрированные как ИП или юрлица. Ключевое требование — способность сформировать команду с экспертами в маркетинге, контент-программировании и опыт комплексного ведения проектов от концепции до проектной документации. Аффилированные с заказчиком (ООО «Дубль Л-Риэлт»), членами жюри или минстроем участники должны раскрыть эти связи, иначе рискуют быть дисквалифицированы.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом (до 27 июня) претенденты представят портфолио, описание деятельности и эссе с предварительными идеями — последнее необязательно, но дает преимущество. До 11 июля жюри отберет не менее трех финалистов для второго этапа, где они разработают детальные архитектурно-градостроительные концепции. Финалисты обязаны будут передать исключительные права на свои работы заказчику. Очный семинар и осмотр территории запланированы на 2-3 августа, подача финальных проектов — до 3 октября.

Призовой фонд в 1 млн рублей предоставляет ООО «Дубль Л-Риэлт», выкупившее комплекс осенью 2024 года за 166 млн рублей. Основная задача — создать современный бизнес-кластер, интегрированный в историческую застройку, с сохранением объектов культурного наследия. Проекты должны обеспечить выразительный архитектурный облик и реалистичность решений. Ранее разработанные концепции, включая отмеченный премией European Property Awards проект бюро «T+T Architects», к участию не допускаются.

Жюри под председательством главного архитектора области Анастасии Пузановой включает представителей власти, вузов (СГТУ), профессионального сообщества (Союз архитекторов России) и урбанистов из Саратова, Москвы, Воронежа и Мурманска. Оценка финальных работ 11 октября будет проходить по балльной системе (максимум 10 баллов) с акцентом на оригинальность, гармоничность с окружением, инновационность и реализуемость. Результаты голосования членов жюри не подлежат разглашению.

Несмотря на анонс в апреле, официальная документация была опубликована лишь 27 мая. Исторический комплекс мельницы Шмидта XIX века, занимающий 3,3 га с 52 зданиями, долгое время находился в забвении после банкротства НВКбанка.

Никита Маркелов