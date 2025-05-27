В Саратове «Фонтан слез» назвали «мрачной надгробной плитой»

В Саратове в Парке Победы до сих пор не восстановлен исторический облик «Фонтана слез». О том, когда это будет сделано, обсуждали на заседании Градозащитного совета при областной думе.

Представитель организации «Союз саратовских архитекторов» Денис Жабкин рассказал, что мемориальный комплекс «Журавли» был создан Юрием Менякиным и его женой. «В этом комплексе перед ступенями, то есть перед списком городов, в которых воевали саратовские бойцы, находится „Фонтан слез“, который выглядел совершенно иначе, — рассказал Жабкин. — Это был такой же квадратный фонтан, но выложен он был из смальты, то есть из разноцветных камушков, которых было там много, они были выложены в особый узор, сверху была звезда».

Первое время фонтан существовал в таком виде. Сейчас он выглядит иначе. По словам Жабкина, это «темная, мрачная надгробная плита, гранитный постамент, который постоянно не работает». Из-за того, что фонтан подолгу не функционирует, на нем остаются разводы.

Речь о восстановлении исторического облика фонтана ведется не первый год. Чиновники обещали восстановить его к 9 Мая 2025 года, к юбилею Победы. Когда поняли, что это сделано не будет, решили начать после праздника. Но до сих пор ничего не сделано.

В саратовской администрации обещают вынести на июньское заседание облдумы вопрос о выделении средств на реконструкцию фонтана. И если оно будет одобрено, до конца года к фонтану будут подведены все коммуникации. И к следующему 9 Мая фонтан будет полностью восстановлен.

«Главное, чтобы эти планы не остались просто планами»,— высказался председатель совета Владимир Лешуков. И поделился впечатлениями от визита в Парк Победы. Его возмутило, что на фоне нового памятника Марии Лиманской размещены рекламные щиты, которым там совершенно не место. Названия городов, указанных на лестнице, ведущей к «Журавлям», можно разобрать только с большим трудом. В саратовской мэрии пообещали выехать в парк, привести в порядок названия городов, по суду, убрать рекламные щиты возле памятника Лиманской.

Татьяна Смирнова