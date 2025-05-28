Экс-чиновники Гагаринского района не смогли обжаловать приговор за раздачу земли

Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы Андрея Шеметова и Алексея Шабунина, бывших чиновников Гагаринского района Саратова. Суд оставил без изменений приговор, вынесенный в июле прошлого года.

С апреля 2019 по декабрь 2021 года администрация Гагаринского района незаконно предоставила аренду 21 гражданину земельные участки стоимостью более 8 млн рублей без торгов. Эти участки были выданы не для улучшения жилищных условий, как требовалось законом.

Андрей Шеметов был приговорен к 7 годам лишения свободы, Алексей Шабунин — к 6,5 года. Оба лишены права занимать административные должности на 2 года и 10 месяцев. Суд взыскал с них материальный ущерб в размере 8,5 млн рублей. Апелляционный суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в составе группы по предварительному сговору.

Никита Маркелов