Кузнецк получит два млрд рублей на инфраструктурные проекты

В администрации Кузнецка Пензенской области прошло оперативное совещание, на котором глава города Сергей Златогорский озвучил планы на 2025-й год. Кузнецк должен серьезно измениться — на эти цели из бюджета выделено больше 2-х миллиардов рублей, такую большую сумму второй по величине город региона получит впервые.

Златогорский особенно отметил изменения микрорайона Аэродром — там проблемы с электричеством и нет канализации. Решить их помогут бюджетные средства в размере более 400 млн руб. Кроме того, есть планы по строительству котельной.

Глава администрации Кузнецка напомнил и о всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий — в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из 6 объектов жители выберут один — его обустроят в следующем году. До конца голосования осталось 2 недели, уже свое мнение высказали 10 тыс. человек.

Сергей Федотов