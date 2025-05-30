Крупнейший тепличный комплекс Волгоградской области закрыт на карантин

Россельхознадзор ввел полный фитосанитарный карантин на территории тепличного комплекса «Овощевод» в Волжском площадью 101 га. Об этом со ссылкой на ведомство пишут «Новости Волгограда». Причиной послужило выявление вируса мозаики пепино, опасного для паслёновых культур. Решение о приостановке работы предприятия принято 20 мая после расширения зоны ограничений с первоначальных 7 га.

Комплекс, принадлежащий холдингу «РОСТ», полностью прекратил производство. Для ликвидации очага потребуется уничтожение всех пораженных растений, дезинфекция систем орошения ультрафиолетом и хлорсодержащими реагентами, полная замена грунта, а также санитарная обработка помещений и оборудования.

Первые контрольные проверки на отсутствие вируса возможны не ранее марта 2026 года.

Никита Маркелов