Астраханские предприятия получат 14 млн из Фонда развития промышленности
Астраханским предприятиям окажут финансовую поддержку. Об этом сообщил первый замминистра промышленности, торговли и энергетики региона Михаил Кабаков.
Речь идет о 14 млн руб., которые направит Фонд развития промышленности. Его экспертный совет уже одобрил заявки двух организаций на получение финансирования. Это ООО ПКФ «Сардоникс» и ООО «Трусовский хлебозавод».
Так, первая из них получит 4,2 млн руб. На эти деньги компания модернизирует автоматическую линию по производству обуви из ЭВА и подошв из полиуретана. Предприятие приобретет машину для лазерной очистки пресс-форм, пресс-формы и колодки для обуви.
Что касается «Трусовского хлебозавода», ему выделят 10 млн руб. Денежные средства пойдут на закупку муки и прочих ингредиентов.