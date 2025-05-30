СКР возбудил новое дело против подрядчика при ремонте астраханского «Октября»

Астраханское следственное управление СКР возбудило еще одно уголовное дело против представителя московской строительной компании «Стройресурс» по обвинению в даче взятки. Фирма занимается реконструкцией кинокомплекса «Октябрь», контракт на который превышает 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый передал более 500 тыс. рублей заместителю директора управления по капитальному строительству региона (УКС). Взамен он просил покровительство при строительном контроле и попустительство в случае выявления нарушений. Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении замдиректора УКСа, а также главного специалиста отдела капстроительства. Последний получил взятки на общую сумму 400 тыс. руб.

Также на прошлой неделе, 22 мая, ведомство сообщило, что по установленным данным представитель ООО «Стройресурс» передал более 350 тыс. руб. еще одному сотруднику УКСа. По данному факту также возбудили дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в ноябре 2003 года на ул. Малая Дмитровка, 8. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредители — Евгений Луговитин и Станислав Маслаков. 2024 год компания завершила с 453% ростом выручки (7,1 млн руб.) при обороте 361 млн руб. (-48%). Основные заказчики, помимо УКС Астраханской области: Минкультуры России (один контракт на 1,9 млрд руб.), ФКП «Росгосцирк» (три контракта на 638,7 млн руб.), КУ РК «Главное управление капитального строительства» (один контракт на 278,3 млн руб.).

Нина Шевченко