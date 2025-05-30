Древнее селище эпохи энеолита обнаружено в Железнодорожном районе Пензы

Археологическая экспедиция в Железнодорожном районе Пензы выявила новый объект культурного наследия — многослойное селище «Согласие 1». Как сообщает региональное министерство охраны памятников, находка включена в официальный реестр исторических ценностей.

Уникальность объекта заключается в его двойной датировке: нижние культурные слои относятся к позднему энеолиту (III тысячелетие до н.э.) лесостепного Верхнего Посурья, верхние — к раннему средневековью (VIII–XI века н.э.). На месте обнаружены свидетельства двух эпох: фрагменты орнаментированной керамики, каменные орудия, металлический наконечник стрелы и кресало для добывания огня.

Все артефакты переданы в фонды Пензенского краеведческого музея для детального изучения и последующей экспозиции. Открытие проливает свет на процессы заселения территории Среднего Поволжья в доисторический период и эпоху формирования Древнерусского государства.

Никита Маркелов