Член пензенской областной ККС досрочно лишится мандата

В Пензе планируется досрочно прекратить полномочия члена областной квалификационной коллегии судей. Проект постановления опубликован на сайте заксобрания Пензенской области.

После утверждения документа, Ольга Романовская, представитель общественности, покинет коллегию по собственной инициативе. Отмечается, что она сама стала инициатором этого процесса.

В пояснительной записке указано, что проект разработан на основе материалов, предоставленных коллегией судей. Постановление вступит в силу сразу после принятия.

Нина Шевченко