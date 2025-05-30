Балаковский район закупит 20 автобусов за 168,5 млн рублей

Государственное агентство по централизации закупок объявило два аукциона на поставку 20 муниципальных автобусов для нужд Балаковского района Саратовской области. Общая максимальная стоимость контрактов составляет 168,5 млн руб.

Первая закупка включает 15 белых автобусов средней вместимости (до 39 пассажиров) стоимостью 121,2 млн руб. Техника будет оснащена валидаторами, 4G-модемами, системой отопления, видеонаблюдением и электронными табло, но без кондиционеров. Поставку на адрес Саратовское шоссе, 9 планируется завершить до 29 августа.

Второй тендер касается пяти автобусов повышенной вместимости (49 мест) стартовой ценой 47,3 млн руб. Ключевым требованием является наличие специальных мест для маломобильных пассажиров. Оба типа транспорта должны соответствовать стандартам безопасности ГОСТ.

Никита Маркелов