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Шакалов готовятся вывести из Красной книги Саратовской области

Межведомственная комиссия при региональном минприроды рекомендовала исключить обыкновенного шакала из перечня охраняемых видов. Основанием для решения стал двукратный рост популяции: по последним учетам, в области обитает 360 особей при научно обоснованной норме в две особи на 100 км.

Как пояснил заместитель председателя профильного комитета Сергей Сухов, текущая численность в 18 раз превышает минимальные природоохранные нормативы. Это свидетельствует об успешной адаптации вида к антропогенным ландшафтам региона.

Документы о выводе вида направлены на утверждение в федеральное Минприроды. Прецеденты уже имеются: в 2020 году из региональной Красной книги был исключен степной сурок-байбак после восстановления его поголовья.

Никита Маркелов

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