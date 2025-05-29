«Горводоканал» не смог оспорить отказ мэрии Пензы определять нормативы стоков

11-й арбитражный апелляционный суд Арбитражный оставил в силе решение суда Пензенской области об отказе ООО «Горводоканал» в иске к администрации Пензы. Компания требовала признать незаконным отказ властей в установлении нормативов состава сточных вод для абонентов городской канализации.

Поводом для спора стал отказ администрации от 10 апреля 2024 года удовлетворить обращения «Горводоканала» с расчетами нормативов, которые должны были действовать с 1 июля 2020 и 2021 годов. Компания настаивала, что без этих нормативов невозможно взимать плату за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ и обеспечивать экологическую безопасность.

Суд установил, что администрация правомерно отклонила представленные расчеты. «Горводоканал» использовал данные за 2019-2020 годы, нарушив пункт правил холодного водоснабжения и водоотведения, требующий актуальных показателей за 12 месяцев, предшествующих обращению (март 2023 — февраль 2024).

Хотя в ноябре 2024 года администрация утвердила нормативы, суд подчеркнул, что оспариваемый отказ касался именно требований «Горводоканала» о придании нормативам обратной силы. Такая практика не предусмотрена законодательством. Суд отметил, что вопрос о бездействии властей по замене отмененных судом нормативных актов должен рассматриваться в суде общей юрисдикции. «Горводоканал» подал апелляционную жалобу, изучив которую, коллегия в Самаре оставила решение первой инстанции без изменений.

Никита Маркелов