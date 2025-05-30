Ряды сошлись против площади

Мэрия Саратова проиграла в споре собственнице рынка «Привокзальный» индивидуальному предпринимателю Наталье Трифоновой. Арбитражный суд региона оставил в силе договор от 1999 года об аренде земли под торговыми рядами. Спорный участок на ул. Аткарской город с 2019 года пытался освободить для реконструкции Привокзальной площади и организации транспортно-пересадочного узла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Саратова планируют на месте рынка сделать площадь

Фото: Яндекс Карты Власти Саратова планируют на месте рынка сделать площадь

Фото: Яндекс Карты

Арбитражный суд Саратовской области завершил рассмотрение земельного спора между администрацией города и индивидуальным предпринимателем Натальей Трифоновой. Причиной разбирательства стал один из участков, на котором располагаются ряды рынка «Привокзального» на ул. Аткарская. Мэрия требовала признать ничтожным соглашение от 20 июля 2005 года об изменении договора аренды земли, заключенного еще в мае 1999 года. Что касается самого договора, городские власти добивались, чтобы суд признал документ недействительным, поскольку срок его истек.

Администрация Саратова с февраля 2019 года пытается закрыть «Привокзальный» рынок.

На тот момент в число собственников рынка, помимо Натальи Трифоновой, входили ее племянник и ее гражданский партнер Роман Ковш. В конце января 2018 года Роман Ковш стал фигурантом уголовного дела из-за взятки 5 млн руб. сотруднику регионального УФСБ. Зимой 2019 года с началом судебных разбирательств по этому делу чиновники обратились в областную прокуратуру с просьбой расторгнуть договор аренды земельного участка в связи с тем, что спорная территория вошла в план комплексного развития Привокзальной площади и реконструкции здания РЖД. Однако официальных сообщений о реакции надзорного ведомства не последовало. В 2020 году мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что муниципалитет принял решение через суд добиваться сноса рынка путем выкупа, но и на этом дело застопорилось.

Вопрос сноса рынка мэрия вновь подняла в октябре 2023 года, когда пост градоначальника уже занимала Лада Мокроусова. Тогда муниципалитет обратился в прокуратуру и управление Росимущества для проверки прав собственности на землю под торговыми палатками. Сам иск в Арбитражный суд региона к сегодняшней владелице рынка Наталье Трифоновой был подан в сентябре 2024-го, после утверждения концепции развития участка.

Проект реконструкции Привокзальной площади включает создание парковки на 200 машин, расширение малого кольца до трех полос, реконструкцию ул. Аткарской и продолжение ул. Кутякова. На месте рынка чиновники планируют создать транспортно-пересадочный узел. Основная цель проекта — улучшить транспортную инфраструктуру. В декабре дирекция транспорта и дорожной деятельности Саратова по итогам конкурса заключила контракт стоимостью 10 млн руб. с ростовским ООО «Проектмастер» (начальная максимальная цена аукциона составляла 15 млн руб.). Подрядчик должен был завершить выполнение проектно-изыскательных работ 30 апреля этого года, но, согласно порталу «ЕИС Закупки», контракт все еще находится на стадии исполнения. Из-за срыва сроков компания оштрафована на 182 тыс. руб.

В сентябре 2024 года судья Булат Бурганов встал на сторону мэрии Саратова и запретил регистрировать сделки со спорной землей. 27 мая этого года суд огласил решение, в котором исковые требования администрации – признание соглашения к договору и самого договора аренды ничтожными – не были удовлетворены. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Решение могло быть принято на основе уже установленных фактов, предположила старший юрист консалтинга Legal principles Русудани Закарая. Она отметила, что все соглашения об изменении договора аренды были подписаны в 2004-2005 годах, что может указывать на пропуск срока исковой давности. «Если мотив отказа в иске именно такой, сомневаюсь, что у администрации есть шансы в апелляционной инстанции, если только она не докажет уважительность причин пропуска срока исковой давности. Думается, что решение от 2018 года по делу между теми же сторонами могло сыграть с истцом злую шутку и перекрыть возможность восстановить процессуальные сроки»,— подытожила эксперт.

Нина Шевченко