Больницы Саратовской области укомплектованы врачами лишь на 63%

В Саратовской области больницы укомплектованы врачами на 63%, средними медработниками — 75%. Кадровую проблему обсуждали на совещании в облдуме на совещании по целевому обучению.

Министр здравоохранения Владимир Дудаков признал, что кадровая политика в системе здравоохранения достаточно сложная. В регионе больницы укомплектованы врачами на 63,6%, средними медицинскими работниками — 75,5%.

«Это выше, чем в прошлом году, но не достает до целевого значения, — высказался министр. — У нас есть поручение губернатора к 1 января 2026 по врачам довести до 70% и укомплектование по средним медицинским работникам — 77%».

Лучше других районов укомплектованы специалистами Базарный Карабулак и Советский районы.

Значительно ниже целевых показателей укомплектованности кадрами в Самойловском и Пугачевском районах.

Чтобы повысить количество медработников, в области решено учить специалистов по целевому направлению.

Господин Дудаков привел следующие цифры: на сегодняшний день в вузах обучаются по целевому направлению по программам специалитета и ординатуры 1488 человек, за счет областного бюджета обучается по программам специалитета 66 человек и по программам ординатуры — 39 человек.

На 2025-2026 учебный год квота целевого приема для министерства здравоохранения утверждена по программам специалитета (496 мест), по программе клинической ординатуры (268 мест).

Предварительный список потенциальных абитуриентов постоянно меняется.

«На сегодняшний день по программам специалитета хотят учиться 703 человека, — сообщил господин Дудаков. — Понятно, что определенный отсев пройдет в процессе проведения единого государственного экзамена».

Татьяна Смирнова