Пензенская гордума ужесточила этические нормы для депутатов

Депутаты Пензенской городской Думы одобрили поправки в регламент депутатской этики. Ключевое изменение касается взаимодействия между народными избранниками.

Теперь депутатам официально запрещено допускать высказывания или распространять информацию, способную нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации коллеги по Думе. Существенно скорректирован также пункт 2.5 кодекса.

Согласно обновленным требованиям, депутат в публичных выступлениях обязан соблюдать сдержанность и умеренность, придерживаться рамок официальной вежливости, проявлять уважение к мнению оппонентов, а также воздерживаться от оскорбительных или некорректных выражений в адрес других депутатов. Кроме того избранникам теперь запрещено призывать к противоправным или насильственным действиям, распространять неподтвержденную официально информацию.

Никита Маркелов