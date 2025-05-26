Астраханцы стали чаще жаловаться в Центробанк на работу банков

В первом квартале 2025 года жители Астраханской области направили Банку России 516 обращений по вопросам работы финансовых организаций. Особенно часто астраханцы жаловались на банки, сообщили в Южном ГУ ЦБ РФ.

Количество претензий к расчетным счетам удвоилось. Многие астраханцы сталкивались с блокировками счетов и отказами банков в проведении операций. С июля 2024 года банки обязали приостанавливать подозрительные транзакции, чтобы защитить клиентов от мошенников. Эксперты ЦБ считают, что эта мера повлияла на рост числа обращений.

Управляющий астраханским отделением Банка России Владимир Косенков отметил, что активное обращение граждан свидетельствует о росте их финансовой грамотности. «Как правило, жалобы направляют люди, которые не смогли решить вопрос сами. После проверки не каждое сообщение подтверждается, однако по всем обоснованным претензиям и случаям нарушения прав мы реагируем, применяя меры надзорного регулирования»,— сказал он.

С начала года астраханцы более 30 раз жаловались на действия мошенников, в том числе оспаривали заключение договоров и сообщали о неправомерном доступе к личным кабинетам через взломанные учетные записи на «Госуслугах». Кроме того, были зафиксированы жалобы на страховые компании, особенно по договорам ОСАГО.

Нина Шевченко