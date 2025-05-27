В центре Петровска разрушается самое большое здание царских времен

Доходный дом генерал-майора М.М. Устинова не ремонтировался десятки лет. Его судьбу обсуждали представители Градозащитного совета при Саратовской областной думе.

Доходный дом генерал-майора М.М. Устинова датируется началом XX века, занимает более 7тыс.кв. метров в центре Петровска поул. Фридриха Энгельса, 102, занимает почти весь квартал. Это здание можно назвать самым большим с дореволюционных времен.

Трехэтажное здание, выложенное из красного кирпича, было построено на средства самого богатого помещика Петровского уезда Михаила Михайловича Устинова.

Заместитель председателя совета Евгений Спирин назвал здание предвестником стиля конструктивизма, который «обладает всеми параметрами, чтобы признать его объектом культурного наследия». Но здание до сих пор лишено какого-либо охранного статуса. Наш методический совет состоялся 29 ноября 24 года, — рассказала заместитель председателя комитета культурного наследия Вера Афанасьева. — Большинством голосов данный объект был признан не обладающим признаками объекта культурного наследия».

Считается, что раз здание не получило статус ОКН, то его будет проще отреставрировать, поскольку к нему будет предъявляться меньше требований. «У меня вопросы тогда к компетенции отдельных членов методического совета, — ответил председатель Градозащитного совета Владимир Лешуков. — Удивительно, эти люди слепые, глухие или тупые. Или сразу несколько критериев тут совпадают».

Глава Петровского района Максим Калягин признал, что здание переживает не лучшие времена. После революции здесь располагались различные административные партийные учреждения, а в 1941 был эвакуирован завод «Молот». На протяжении большого времени здесь располагались заводские цеха. В двухтысячных годах завод начал испытывать финансовые трудности и стал сокращать свои площади, около 15-20 лет назад из здания выехали последние службы. Так оно окончательно превратилось в заброшку. Здание до сих пор принадлежит заводу «Молот» (офис находится в Санкт-Петербурге).

В главный концерн в Санкт-Петербурге решено написать письмо, чтобы они обратили внимание на заброшенный корпус в Петровске. Владимир Лешуков пообещал, что сделает всё возможное, чтобы достучаться до руководства «Молота».

«Мы направим официальное обращение с просьбой в первоочередном порядке изыскать ресурсы на то, чтобы здание постепенно, может быть, поэтапно, но всё-таки приводилось в порядок и возвращалось в эксплуатационное состояние»,— резюмировал господин Лешуков.

Татьяна Смирнова