В Энгельсе ко Дню города ожидается открытие Дома молодежи

Ко Дню города Энгельса Саратовской области состоится торжественное открытие «Дома молодежи». Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета молодежной политики.

Объект расположен на ул. Телеграфная в Энгельсе. Сейчас там проводится капремонт. Эти работы продлятся до конца июня.

В скором времени в «Дом молодежи» должны поставить сценический комплекс, подиум, мебель, проектор и тренировочный комплекс для киберспортивного клуба. Ранее на капремонт здания, создание киберспортивного клуба, организацию коворкинг-пространства и благоустройство территории направили 22 млн руб. по линии нацпроекта президента РФ Владимира Путина «Молодежь и дети».

Павел Фролов