Саратов выставил на продажу исторические объекты и недвижимость в центре города

Депутаты Саратовской гордумы 30 мая утвердили расширенный перечень муниципального имущества для приватизации в 2025 году. Решение включает знаковые объекты, среди которых — аварийный дом-памятник и старая водонапорная башня.

Установлен порог учета муниципального имущества в 100 тыс. руб. Это исключит из реестра 180 тыс. единиц малоценных предметов (мебель, инвентарь), но сохранит учет особо ценных объектов и инфраструктуры независимо от стоимости.

В план приватизации добавлены дом № 14 на ул. Соляной — объект культурного наследия местного значения, признанный аварийным;, 20 нежилых помещений в здании № 15 на Театральной площади, водонапорная башня площадью 88,4 кв. м на ул. Танкистов (около дома № 73В) с земельным участком 626 кв. м (объект не входит в городскую водопроводную сеть), а также здание площадью 207,3 кв. м в мкр. Комбайн (6А) с прилегающим земельным участком 974 кв. м.

Памятник на Соляной улице является аварийным зданием, что требует от будущего собственника соблюдения строгих реставрационных норм. Продажа водонапорной башни — редкий случай приватизации инженерного сооружения, не используемого городом.

Решение принято по предложению комитета по управлению имуществом гордумы под руководством Александра Серебрякова. Торги за указанные объекты пройдут в течение 2025 года.

Никита Маркелов