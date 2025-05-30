В волгоградском ЦПКиО откроется фонтанный комплекс площадью 1,7 тыс. кв. м

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Волгограда появится уникальный для России фонтанный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Площадь комплекса составит 1,7 тыс. кв. м. Специалисты готовятся к его строительству. Сооружение появится напротив колеса обозрения.

Водные объекты под музыку и с эффектами будут воспроизводить синхронное шоу. На сегодняшний день ему нет аналогов в нашей стране. Кроме того, планируется построить в городе амфитеатр на 5 тыс. мест.

Павел Фролов