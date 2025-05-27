На Чернышевского в Саратове заработает крупная гостиница

На ул. Чернышевского, 55/2 в Саратове откроется крупная гостиница. Об этом сообщил 27 мая замглавы города Александр Борзов.

В ходе заседания комитета по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам Саратовской гордумы господин Борзов подчеркнул, что в областном центре в текущем году стартовала реализация восьми инвестпроектов на 915 рабочих мест. Он выразил надежду на завершение шести проектов на 250 мест до конца года.

Также на заседании стало известно, что на ул. Яблочкова, 3 начнет работу кафе. Оба объекта входят в перечень объектов культурного наследия, инвесторы получили их за один рубль.

Павел Фролов