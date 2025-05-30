В Саратове возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство указало на ненадлежащее исполнение концессионером ООО «КВС» обязательств в рамках соглашения и разработанной инвестпрограммы в сфере водоснабжения и водоотведения. При этом администрация Саратова бездействовала в части принудительного расторжения документа. К таким выводам прокуратура Саратовской области пришла по итогам проведенной проверки.

Выяснилось также, что стороны в обоюдном порядке расторгли соглашение 15 декабря 2023 года. Условием этого значилась выплата организации недополученных средств в размере более 1 млрд руб. В итоге муниципальному образованию был причинен ущерб.

Кроме того, надзорное ведомство установило, что долгое время ООО «КВС» намеренно бездействовало в части снижения сбросов канализационных сточных вод в Волгоградское водохранилище. Речь идет также и о разработке проектно-сметной документации, комплексной реконструкции городской станции аэрации.

Должностные лица МУ Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям не учитывали то, что не достигаются плановые показатели снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, и на ежегодной основе неправомерно продлевали выданное юрлицу разрешение на сбросы канализационных сточных вод. Они надлежащим образом не контролировали работу организации. Прокуратура Саратовской области контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Павел Фролов