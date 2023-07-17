«Какие мы, такие и автомобили»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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Дилеры повысили цены на новые авто в салонах на 5%. Россияне стали чаще покупать премиальные автомобили с пробегом не старше трех лет. На российском рынке присутствуют больше 20 брендов из Китая. Японский производитель автомобилей Isuzu Motors вышел из российского бизнеса. У китайских автомобилей нашли уязвимость для угонов. Минпромторга Денис Мантуров не подтвердил того, что АвтоВАЗ нашел нового технологического партнера по площадке в Ижевске. Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей россиян таможенной службой Германии правовым произволом. АвтоВАЗ назвал слухами, бредом и фантазией информацию о повышении цен на 10%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру финансов Антону Силуанову обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили. АвтоВАЗ ведет со странами Персидского залива переговоры по организации экспорта и сборки Lada. УАЗ проведет переговоры с делегацией Ганы о локализации производства своих автомобилей.

День 508-й. 16 июля. Воскресенье

16.07.2023 15:52

У китайских автомобилей нашли уязвимость для угонов, об угрозах рассказали участники рынка защитных систем. По их словам, злоумышленники могут вскрыть замок и завести машину, зная ее VIN-номер. Это уникальный код, который указан на кузове, также его можно купить в интернете при наличии информации о госномере. После этого мошенникам необходимо узнать пароль от противоугонной системы, которая установлена именно на этой машине. Они предоставляются дилерами либо продаются на AliExpress.

16.07.2023 10:41

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находится 1200 автомобилей. За последние три часа очередь увеличилась на 220 машин.

16.07.2023 07:46

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоит почти 1 тыс. автомобилей. Время ожидания увеличилось до трех часов.

День 507-й. 15 июля. Суббота

15.07.2023 23:49

В пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 380 автомобилей. Время ожидания составляет больше часа.

15.07.2023 09:27

Представители российского автопроизводителя УАЗ проведут переговоры с делегацией Ганы о локализации производства автомобилей УАЗ в стране. Они пройдут в конце июля на саммите Россия—Африка. Об этом сообщил глава ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

15.07.2023 07:47

Очередь в 304 машины образовалась перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани.

15.07.2023 06:56

На российском рынке присутствуют больше 20 брендов из Китая. Их доля в продажах новых автомобилей превышает 40%, сообщила ассоциация «Российские автомобильные дилеры».

День 506-й. 14 июля. Пятница

14.07.2023 22:38

Цена бензина Аи-92 в Европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекорд седьмую торговую сессию подряд. Сегодня, 14 июля, он дорожал на 0,53%, до 60 574 руб. за тонну.

14.07.2023 18:38

На Крымском мосту на выезде с полуострова ожидают досмотра почти 700 автомобилей.

14.07.2023 17:57

Россияне стали чаще покупать премиальные автомобили с пробегом не старше трех лет. Продажи легковых машин этого сегмента во втором квартале год к году выросли почти вдвое. Самыми популярными моделями с апреля по июнь оказались кроссоверы BMW X5, Lexus RX и BMW X7, а также седаны BMW пятой серии и Mercedes-Benz E-класса.

14.07.2023 13:04

Миф о дешевых китайских авто давно остался в прошлом. За полтора года машины с пробегом в среднем подорожали в пять раз, до 1,5 млн руб. Новые — в два раза, до 3,2 млн руб. Ремонт китайских авто подорожал почти на треть с начала года, счет за обслуживание вырос на 27%. Если в первой половине прошлого года средний чек едва превышал 5,5 тыс. руб., то в 2023-м поднялся до 7 тыс. руб.

14.07.2023 12:12

В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в автомобиле Chevrolet Cruze. Судя по фотографиям с места ЧП, взрыв мог произойти под машиной. Видно, что у автомобиля пробито днище и нижняя часть водительской двери. В больницы с осколочными ранениями нижних конечностей госпитализированы двое случайных прохожих — женщина с ребенком, а также мужчина, находившийся в момент взрыва в автомобиле.

14.07.2023 12:00

В июне в РФ было продано 0,5 млн подержанных автомобилей — рынок показывает такой результат второй месяц подряд. Дилеры констатируют, что спрос в сегменте машин с пробегом стабилен, и даже говорят, что такие предложения в нынешних ценовых условиях выглядят привлекательнее новых автомобилей. Но сделки с б/у машинами в основном приходятся на устаревшие модели, тогда как ликвидные машины до трех лет в дефиците.

14.07.2023 09:33

Россиянин Иван Коваль получит автомобиль Audi Q3, который изъяли из-за санкций в июне. Прокуратура Гамбурга поручила местной таможне вернуть ему машину.

14.07.2023 08:20

Компания «Соллерс» сообщила, что закрыла сделку по выкупу 100% доли в «Исузу Рус», которая принадлежала японской Isuzu Motors. «Соллерс» будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu, а также планирует перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске, работа которого была приостановлена в марте 2022 года. Сумма сделки не раскрывается.

14.07.2023 07:56

Японский производитель автомобилей Isuzu Motors вышел из российского бизнеса. Об этом сообщило японское агентство «Киодо».

День 505-й. 13 июля. Четверг

13.07.2023 22:27

Стоимость бензина АИ-92 в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тыс. руб. Впервые биржевая цена АИ-92 превысила эту отметку 12 июля, обновив исторический максимум в пять день подряд.

13.07.2023 17:27

В Крыму возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц после подрыва мопеда в одном из дворов Феодосии, в результате которого пострадали две пожилые женщины. По одной из версий следствия, целью подрывников мог быть крымский блогер Александр Талипов, активно поддерживающий спецоперацию.

13.07.2023 08:27

В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось 620 маши

13.07.2023 01:18

Минпромторг хочет распространить на прицепную технику механизм выплаты компенсаций утильсбора в зависимости от уровня локализации. Сейчас такая схема действует в автопроме.

Полная компенсация будет возможна при локализации на уровне 50%. Ряд участников отрасли указывает, что сейчас достичь локализации выше 35% сложно, в том числе из-за проблем с выпуском российских осей, а механизм в нынешнем виде не будет способствовать закупкам у российских поставщиков.

День 504-й. 12 июля. Среда

12.07.2023 22:56

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей россиян таможенной службой Германии правовым произволом в отношении России и нарушением регламента Совета Евросоюза. Она потребовала возместить российским гражданам «материальный и моральный» ущерб. В таможне объясняли, что въезд россиян на территорию ФРГ расценивается как нарушение европейских санкций.

12.07.2023 18:56

АвтоВАЗ назвал слухами, бредом и фантазией информацию о повышении цен на 10%. В 2023 году АвтоВАЗ уже дважды увеличивал стоимость выпускаемых моделей автомобилей.

«Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию»,— сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

12.07.2023 15:20

Стоимость бензина Аи-92 в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые превысила 60 тыс. руб. за тонну. Средняя биржевая цена Аи-92 обновляет исторический максимум пятый день подряд.

12.07.2023 01:15

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов полагает, что предложение Вячеслава Володина пересадить депутатов и чиновников на российские автомобили направлено на поддержку отечественного автопрома, и надеется на позитивный эффект в случае его реализации.

«У нас в связи со всеми санкциями есть "машинный голод", и даже деталь получить — небыстрая процедура,— говорит депутат.— Конечно, Россия является привлекательным рынком для китайского автопрома, но нам надо и свой развивать. Другое дело, российский автопром должен задуматься о качестве и комфорте пассажира. Притом что все это мы делать умеем, было бы желание».

День 503-й. 11 июля. Вторник

11.07.2023 22:59

Цена бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) в европейской части России обновляет исторический максимум четвертый торговый день подряд. На торгах сегодня, 11 июля, стоимость тонны АИ-92 достигла 59,551 тыс. руб.,

11.07.2023 21:21

Вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров не подтвердил сообщения, что АвтоВАЗ нашел нового технологического партнера по площадке в Ижевске. Планы по выпуску электрической Lada Largus сохраняются.

11.07.2023 17:58

АвтоВАЗ обсуждает локализацию в России под собственным брендом автомобилей Dongfeng, переговоры идут и с другими китайским производителями. Но диалог затягивается из-за более высоких требований АвтоВАЗа, чем у других производителей РФ. В частности, Lada претендует на права на наиболее новые китайские модели, а также хочет обеспечить высокий уровень локализации, что требует встраивания в поставки комплектующих из Китая.

11.07.2023 15:51

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру финансов Антону Силуанову обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили. Депутаты Госдумы тоже должны пересесть на российские автомобили.

«Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому — будут другие автомобили. А будем не обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим»,— подчеркнул Вячеслав Володин.

11.07.2023 16:40

Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов посетили городок ОМОНа в Строгино, во время визита господин Собянин передал росгвардейцам 100 автомобилей «Москвич-3».

11.07.2023 13:06

На Крымском мосту почти ликвидировали автомобильные пробки в обе стороны.

11.07.2023 11:13

Дилеры уже повысили цены на новые авто в салонах на 5% — это реакция на резкое падение рубля, за последний месяц он ослаб на 10%. В ближайшем будущем цены могут подняться на 15%.

Курс рубля продолжает влиять на цены отечественных машин, даже через полтора года попыток полностью перейти на российские компоненты. И если Lada Granta, которую производили даже в самые тяжелые времена, это коснулось в меньшей степени, то с новой моделью X-Cross 5, у которой, кроме значка, отечественного немного, ситуация может быть совсем другой.

11.07.2023 09:53

В России сотрудники Госавтоинспекции с 11 июля могут ограничивать право садиться за руль тем гражданам, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат.

День 502-й. 10 июля. Понедельник

10.07.2023 20:28

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить индексацию утилизационного сбора на автомобили, ввозимые для перепродажи. Повышение утильсбора планируется с 1 августа. В письме РоАД говорится, что дилеры поддерживают вводимую меру, однако считают ее преждевременной, поскольку рынок еще не восстановился до уровня 2021 года. Среднемесячный объем продаж в июне текущего года — 82,5 тыс. автомобилей. До 2022 года показатель составлял 160 тыс. автомобилей, следует из обращения.

10.07.2023 18:33

Цена бензина Аи-92 в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд: стоимость впервые превысила 59 тыс. руб. за тонну.

10.07.2023 18:06

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил создать госструктуру для расчетов в валюте, так как у его компании, как у других экспортеров, есть «определенные проблемы» с финансовыми расчетами с зарубежными партнерами.

«Нам нужен такой государственный расчетный центр, чтобы поддержать оплату в различных валютах. У нас есть не совсем позитивный опыт взаиморасчетов с Боливией, с боливийским боливиано. И, конечно, мы хотели бы, чтобы такие расчеты проводились более системно, а это возможно только в рамках консолидации всех отраслей и предприятий промышленности»,— сказал Максим Соколов.

10.07.2023 14:08

Ослабление курса рубля будет влиять на стоимость автомобилей Lada в ближайшие месяцы, но АвтоВАЗ примет все возможные меры для минимизации роста цен.

«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков… В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам»,— сказал президент компании Максим Соколов журналистам.

00.07.2023 11:35

Стоимость обновленной Lada Vesta NG снова соответствует заявленной заводом цене. Дилеры снизили цены после предупреждения главы АвтоВАЗа Максима Соколова, который пообещал отрезать продавцов от поставок новой модели, если цены в салонах будут выше заводских.

10.07.2023 11:08

АвтоВАЗ ведет со странами Персидского залива переговоры по организации экспорта и сборки Lada, заявил президент компании Максим Соколов. Господин Соколов также заявил о потенциале в развитии отношений с африканскими странами. «Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана. Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Социалистическую Республику Вьетнам»,— рассказал он. Максим Соколов также видит перспективы сотрудничества с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией.

10.07.2023 09:32

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из 1229 машин. Время ожидания в пробке превышает пять часов. Со стороны Керчи затруднений нет.

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