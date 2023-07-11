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Коммерсантъ FM
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Мантуров: АвтоВАЗ пока не нашел нового партнера для завода в Ижевске

Вице-премьер—глава Минпромторга Денис Мантуров не подтвердил сообщения, что АвтоВАЗ нашел нового технологического партнера по площадке в Ижевске. Планы по выпуску электрической Lada Largus сохраняются.

«Не могу подтвердить. На ижевской площадке будет производиться электро-Largus. Как у председателя совета директоров точно других сведений нет»,— сказал Денис Мантуров журналистам (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к переговорам, сообщила, что АвтоВАЗ ведет переговоры с китайской Dongfeng по локализации выпуска машин этой марки на заводе в Ижевске. Telegram-канал «Автопоток» писал, что сборка автомобилей может начаться в конце 2023 года.

Олеся Павленко

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