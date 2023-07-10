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Коммерсантъ FM
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Дилеры попросили правительство отложить индексацию утильсбора на ввозимые для перепродажи автомобили

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить индексацию утилизационного сбора на автомобили, ввозимые для перепродажи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо. Повышение утильсбора планируется с 1 августа.

В письме РоАД говорится, что дилеры поддерживают вводимую меру, однако считают ее преждевременной, поскольку рынок еще не восстановился до уровня 2021 года. Среднемесячный объем продаж в июне текущего года — 82,5 тыс. автомобилей. До 2022 года показатель составлял 160 тыс. автомобилей, следует из обращения.

В 2021-м в год уровень продаж на российском рынке был в диапазоне 1,6–1,7 млн машин. В 2022 году был продан 626 281 автомобиль — на 59% меньше по сравнению с 2021-м. Дилеры считают, что преждевременная индексация нанесет «значительный урон» российскому авторынку: резко снизится ввоз новых автомобилей из Китая, продолжится дефицит, вырастет стоимость легковых машин, часть работников отрасли потеряет места.

Об индексации 7 июля сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров: с 1 августа утилизационный сбор на легковые, легковые коммерческие автомобили (LCV) и автобусы, ввозимые на территорию России для перепродажи, вырастет в диапазоне от 1,7 до 4,8 раза. Изменения не коснутся граждан, которые ввозят автомобиль для собственного пользования и не планируют зарабатывать на его перепродаже.

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