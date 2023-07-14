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Коммерсантъ FM
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Гладков: три человека пострадали в результате взрыва автомобиля в Белгороде

В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в автомобиле Chevrolet Cruze. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадали три человека.

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Фото: @vvgladkov

Фото: @vvgladkov

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Фото: @vvgladkov

Фото: @vvgladkov

В больницы с осколочными ранениями нижних конечностей госпитализированы двое случайных прохожих — женщина с ребенком, а также мужчина, находившийся в момент взрыва в автомобиле. Они находятся в состоянии средней тяжести, власти готовы перевезти их в столичные медучреждения.

Судя по фотографиям с места ЧП, которые губернатор выложил в своем Telegram-канале, взрыв мог произойти под машиной. Видно, что у автомобиля пробито днище и нижняя часть водительской двери.

В Белгородской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины и атак с беспилотников повышен уровень террористической опасности.

Сергей Толмачев, Воронеж

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