Росгвардия получила от властей столицы 100 автомобилей «Москвич-3»

Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии Виктор Золотов посетили городок ОМОНа в Строгино, во время визита господин Собянин передал росгвардейцам 100 автомобилей «Москвич-3». Они помогут обеспечить эффективную работу мобильным группам реагирования Главного управления Росгвардии по столице, заявили власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передача 100 автомобилей «Москвич-3» Главному управлению Росгвардии по Москве

Фото: пресс-служба мэра Москвы Передача 100 автомобилей «Москвич-3» Главному управлению Росгвардии по Москве

Фото: пресс-служба мэра Москвы

«От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, развитие нашего города»,— прокомментировал столичный мэр. «Эти современные транспортные средства станут достойным подарком службе вневедомственной охраны, которая в прошлом году отметила свой 70-летний юбилей»,— заявил глава Росгвардии.

«Москвич-3» — кроссовер длиной 4,41 м, шириной 1,8 м и высотой 1,66 м. В нем есть возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также камеры кругового обзора и электрический люк. Модель оснащена бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л. с.).

В мае 2022 года экс-завод «Рено Россия» перешел под контроль Москвы. На его площадке был запущен автозавод «Москвич». Продажи автомобилей «Москвич» начались в марте 2023 года. Сегодня их можно купить в 25 городах России, где работает 55 дилерских центров. В 2023 году дилерские центры должны открыться еще в 31 городе. В июне «Москвич» продал 1504 автомобиля, что является рекордным показателем с начала продаж.

Мария Федотова