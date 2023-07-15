УАЗ проведет переговоры о локализации производства автомобилей в Гане

Представители российского автопроизводителя УАЗ проведут переговоры с делегацией Ганы о локализации производства своих автомобилей в стране. Они пройдут в конце июля на саммите «Россия-Африка». Об этом сообщил глава ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренс Ауку-Боатенг.

«Компания УАЗ пригласила нас встретиться на Петербургском форуме для обсуждения возможного сотрудничества»,— сказал господин Ауку-Боатенг «РИА Новости».

Лоуренс Ауку-Боатенг положительно ответил на вопрос, будет ли обсуждаться на переговорах локализация производства. По его словам, Гана также могла бы продавать автомобили УАЗа по всей Африке.

Олеся Павленко