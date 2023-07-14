Ремонт комплектуется подорожанием

Ремонт китайских авто подорожал почти на треть с начала года, счет за обслуживание вырос на 27%, сообщила «Газета.ру», ссылаясь на исследование автосервиса Fit Service. Если в первой половине прошлого года средний чек едва превышал 5,5 тыс. руб., то в 2023-м поднялся до 7 тыс. руб. В чем причины? И какая ситуация с запчастями в целом? Об этом — Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Миф о дешевых китайских авто давно остался в прошлом. За полтора года машины с пробегом в среднем подорожали в пять раз, до 1,5 млн руб. Новые — в два раза, до 3,2 млн руб. И это одно из объяснений, почему вырос счет за их обслуживание. Еще одно, не менее банальное, ослабление рубля к юаню, пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, пока в Россию едут поставки по старому курсу, но к осени подорожание будет еще заметнее:

«Поскольку отечественный рынок относится к рискованным с точки зрения бизнеса, то каждая компания пытается зарабатывать здесь и сейчас, насколько это возможно. Изменился курс юаня. Еще этой весной он был на уровне 10,5-11. Естественно, все очередные закупки запчастей идут по новому курсу.

Чем сильнее проваливается рубль, тем дороже запчасти, которые приходят в Россию. Кроме того, растут все накладные, транспортные расходы и так далее.

Ничто не подешевело. Причем вся логистическая цепочка от Китая до наших основных регионов перегружена».

Но даже если запчасти на китайские авто подорожали, они все равно есть в наличии. Обратная ситуация с фирменными маслами, которые раньше поставлялись под марками автопроизводителей. Портал Autonews выяснил, что сейчас в стране их почти нет, а дилеры заливают аналоги, о которых раньше никто не слышал.

В Союзе автосервисов говорят, что российские производители успешно справляются с заменой фирменных масел. Но качество вызывает вопросы, подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Автомобильные масла у нас закончились около года назад, и сегодня оригинальные товары поставляются посредством параллельного импорта.

Они подорожали, но не стали хуже. Разными логистическими путями продукция проникает в Россию, но это малая часть, потому что все это достаточно прилично стоит, и не все могут себе позволить купить эти расходники.

На этом фоне российские производители предложили отечественные масла, но, на самом деле, они примитивные. Мы точно не знаем, какого оно качества, применимы ли к ним присадки, потому что именно последние легче всего отследить в условиях санкций. Таких производителей в мире немного, порядка четырех. И очень жестко отслеживается, как они попадают в страну. Наверняка что-то поставляется, но не в массовом порядке».

На отечественные и азиатские аналоги сейчас большая надежда в целом на рынке автозапчастей. Редкие комплектующие по-прежнему найти трудно, но большинство деталей стали гораздо доступнее, чем в прошлом году.

“Ъ FM” спросил у исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, как недавнее ослабление рубля повлияет на цены запчастей, которые росли весь прошлый год:

«Справочник, который мы готовили, показал, что поставки комплектующих существенно изменились по сравнению с тем, что было год назад. С осени мы отмечали увеличение объемов импорта, снижение стоимости запасных частей по отдельным маркам. Таким образом даже при курсе 90 руб./$, вероятно, поставки сохранятся на том же уровне. Так что пока роста стоимости запчастей мы не видим».

Тем не менее в этом году цена обслуживания авто у дилеров продолжает расти. Российская газета пишет, что с января оно стало дороже на 21%, и это после прошлогоднего подорожания в полтора раза.

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